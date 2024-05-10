Россия выведет своих военных из Армении

CentralAsia (CA) - Россия и Армения договорились вывести российских военных и пограничников из нескольких областей Армении, сообщает издание DW.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что больше нет потребности в размещении в Армении российских военных и пограничников, которые были дислоцированы там осенью 2020 года, после войны в Нагорном Карабахе. При этом «по просьбе армянской стороны» российские пограничники останутся на участках границы Армении с Турцией и Ираном. О сроках вывода военных не сообщается.

По данным главы парламентской фракции правящей в Армении партии «Гражданский договор» Айка Конджоряна, достигнута договоренность о прекращении деятельности всех российских пограничных и военных пунктов Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской областях, а с 1 августа они завершат свою деятельность в аэропорту Еревана «Звартонц».

Азербайджан и Армения враждуют с конца 1980-х годов, когда обе страны еще находились в составе Советского Союза. Открытая фаза войны между странами завершилась в 1994 году. При этом нерешенными оставались не только вопросы о границе между странами, но и статус Нагорного Карабаха – регионе в Азербайджане, который был населен преимущественно армянами и в ходе конфликта объявил о независимости от Баку. Осенью 2020 года Азербайджан в ходе военной кампании вернул часть территории Нагорного Карабаха, а в 2023 году принудил его к капитуляции. Почти все армянское население – более 100 тысяч человек – покинуло Нагорный Карабах и переместилось в Армению. Власти Армении неоднократно заявляли о намерении подписать мирное соглашение с Азербайджаном и нормализовать отношения между странами. В этом году Ереван и Баку смогли согласовать первый участок границы, при этом Армения согласилась передать Азербайджану шесть спорных сел.

10 мая в Алматы пройдут переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Их анонсировал в конце апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал это, отметив, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей и будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе.