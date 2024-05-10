Апрель 2024 года стал самым тёплым в мире, - Copernicus

CentralAsia (TM) - Апрель 2024 года стал самым тёплым по всему миру за всю историю наблюдений и 11-м месяц подряд, когда метеорологи фиксируют температурные рекорды, говорится в отчёте европейской климатической службы Copernicus.

По данным Copernicus, средняя температура на поверхности планеты в апреле составила 15,03 градуса Цельсия — это на 0,14 градуса выше прежнего максимума, установленного в апреле 2016 года.

Среднемировая температура за последние 12 месяцев (май 2023 года — апрель 2024 года) также является самой высокой за всю историю наблюдений. Она была на 1,61 градуса выше доиндустриального периода 1850−1900 годов.

Температура выше среднего наблюдалась в Восточной Европе, частях Северной Америки, Гренландии, восточной Азии, на северо-западе Ближнего Востока, в некоторых частях Южной Америки и на большей части Африки.

«В то время как колебания температуры, связанные с природными циклами, такими как Эль-Ниньо, приходят и уходят, дополнительная энергия, удерживаемая в океане и атмосфере из-за увеличения концентрации парниковых газов, будет продолжать подталкивать глобальную температуру к новым рекордам», — заявил директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Январь,февраль и март 2024 года также были признаны самыми тёплыми в мировой истории. По оценкам учёных, текущий год может быть ещё жарче рекордного 2023-го.