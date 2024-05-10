ВОЗ: Число страдающих от деменции людей достигнет к 2050 году 139 млн

CentralAsia (CA) - В связи с ростом продолжительности жизни количество людей, страдающих от деменции, в ближайшие десятилетия будет тоже увеличиваться. Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает CNBC.

Так, по данным ВОЗ, в 2023 году в мире насчитывалось более 55 млн человек, страдающих от приобретенного слабоумия. А согласно World Happiness Report, выпускаемому ООН совместно с Gallup, к 2050 году количество людей с подтвержденным диагнозом «деменция» или «болезнь Альцгеймера» достигнет 139 млн.

С развитием медицины, науки и техники люди живут дольше, но вместе с тем стремительно растет доля пожилого населения. По данным ВОЗ, к 2050 году численность людей в возрасте 65 лет и старше удвоится и достигнет 2,1 млрд человек.

«Поскольку численность пожилых людей во всем мире продолжает расти, ожидается, что число людей, живущих с деменцией, также будет увеличиваться»,— отмечает организация.

По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция в основном проявляется с возрастом и может быть вызвана рядом заболеваний, которые постепенно разрушают нервные клетки и повреждают мозг, что приводит к снижению когнитивных функций.

«В настоящее время деменция является седьмой по значимости причиной смерти и одной из основных причин инвалидности и иждивенчества среди пожилых людей во всем мире»,— отмечает ВОЗ. Ежегодно, по данным организации, в мире регистрируется почти 10 млн новых случаев деменции.