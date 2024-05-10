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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток, следует из данных на сайте Верховной рады.

«Возвращены с подписью президента»,— указано в карточках обоих документов. Верховная рада приняла внесенные Зеленским законы 8 мая. За продление военного положения проголосовали 339 депутатов, за продолжение мобилизации — 336.

Военное положение и мобилизация в Украине были введены с начала военных действий, 24 февраля 2022 года. С этого момента они неоднократно продлевались. Украинское законодательство запрещает проведение выборов в условиях военного положения. В то же время Владимир Зеленский 16 апреля подписал новый закон, ужесточающий условия мобилизации. 8 мая Верховная рада приняла закон о мобилизации осужденных.

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