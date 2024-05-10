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Армия РФ увеличила атаки на востоке Украины, но не сможет долго поддерживать их темп, - ISW

CentralAsia (CA) -  Армия РФ еще какое-то время продолжит поддерживать текущий высокий темп атак, но затем ее возможности снизятся. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По их данным, за последний месяц армия РФ заметно увеличила частоту наземных атак на востоке Украины.

Минобороны Британии сообщило, что количество российских атак увеличилось на 17% с марта по апрель. Основные усилия России были сконцентрированы на Часовом Яре, Авдеевке и Марьинке. В частности, атак на Часов Яр стало на 200% больше в периоде с марта по апрель, пишет ISW.

Вероятно, это также является следствием того, что высохла почва, открыв дорогу бронетехнике.

Кроме того, вероятно, это «отражает текущие условия боевых действий и намерение российского военного командования добиться успехов до прибытия западной военной помощи на передовую», сообщает Институт.

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