Землю накроет самая сильная за 20 лет магнитная буря, - ученый

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - 11 мая Землю впервые за последние 20 лет может накрыть магнитная буря высшего уровня после серии мощных вспышек на Солнце. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о риске магнитной бури высшего пятого уровня. Ученый уточнил, что за последние трое суток в сторону Земли Солнцем было выброшено четыре «исключительно крупных» облака плазмы. Они могут слиться в единый крупный объект, который, вероятно, ударит по магнитному полю планеты в ночь на 11 мая, предупредил Богачев.

Согласно ожиданиям ученых, в своем пике буря достигнет уровня не менее G4.33. При этом вероятность достижения ей уровня G5 оценивается в 15 процентов. Если это произойдет, магнитная буря станет самой мощной с 2005 года, резюмировал Богачев.

«Солнечная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Это явление может привести к колебаниям магнитного поля, которые, в свою очередь, вызывают электрические токи в проводниках, включая и человеческий организм», - рассказал Богачев.

По его словам, их влияние на здоровье человека до конца не изучено и вызывает споры. «Некоторые ученые сравнивают его с метеочувствительностью: люди, склонные к метеозависимости, могут ощущать дискомфорт, головные боли, перепады настроения. Другие же считают, что влияние незначительно или вовсе отсутствует», — объяснил ученый.

Богачев рекомендовал склонным к метеозависимости людям соблюдать режим дня и полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления, а также следить за здоровьем и при необходимости обращаться к врачу.

3, 5 и 8 мая на Солнце произошли мощные вспышки.