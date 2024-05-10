Зять Назарбаева Тимур Кулибаев распродает недвижимость в центре Лондона

CentralAsia (KZ) - Казахстанский бизнесмен Тимур Кулибаев, зять бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева, продал свой особняк в Лондоне за 34,7 млн фунтов стерлингов, пишет The Financial Times.

Речь о таунхаусе на Аппер-Гросвенор-Стрит (Upper Grosvenor Street), 41, в Мейфэре — районе в центре британской столицы, который славится роскошной недвижимостью. Сделка состоялась в марте этого года. Покупателем особняка стала инвестиционная компания North Wind Capital, основанная бывшим директором Deutsche Bank Беном Уильямсом. Компания планирует перепланировку приобретенного объекта, указано в статье.

Кулибаев также хочет продать принадлежащее ему соседнее здание на Аппер-Гросвенор-стрит, 42, но, по словам людей, знакомых с этим вопросом, он еще не нашел покупателя.

Кулибаев на протяжении почти двух десятилетий владел двумя объектами недвижимости в центре Лондона. Причем, дом по Аппер-Гросвенор-стрит, 41, пустовал большую часть этого времени, вызывая гнев активистов кампании по борьбе с бездомностью, говорится в публикации.

Осенью прошлого года британская газета The Times опубликовала статью о лондонской недвижимости дочери и зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, принадлежащей им через офшоры. Соответствующая информация стала достоянием общественности благодаря публичному реестру бенефициарных владельцев иностранных компаний, который ведут британские власти.

Казахстанский миллиардер Тимур Кулибаев женат на средней дочери Назарбаева Динаре. В начале 2024 года его состояние достигло $4,6 млрд. Основной доход ему приносит финансовый бизнес. Кулибаев и его супруга владеют компанией «АЛМЭКС», которая контролирует крупнейший в стране «Народный банк Казахстана».

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