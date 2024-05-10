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Казахстанский дипломат в ОАЭ избивал жену: Полиция возбудила уголовное дело
Карина Мамаш
Карина Мамаш
Предыстория: Супруга казахстанского дипломата сообщила о регулярном насилии со стороны мужа. В МИД Казахстана сделали заявление

CentralAsia (KZ) -  Полиция Астаны возбудила уголовное дело в отношении казахстанского дипломата Сакена Мамаша, чья жена заявила, что он ее систематически избивал, передает Informburo.kz.

«По этому факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в полиции.

Сакен Мамаш является советником посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее в этом месяце супруга дипломата Карина Мамаш рассказала, что он на протяжении десяти лет применял к ней физическое насилие. Со слов женщины, 5 мая супруг избил её, а также её сестру, которая приехала к ним в гости. Обращение женщины опубликовал общественный фонд «НеМолчи», после чего МИД Казахстана объявил, что отзывает дипломата на родину.

Сама Карина Мамаш 9 мая вернулась в Астану. Сейчас она вместе с детьми находится в кризисном центре.

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