экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дождливые выходные прогнозируют синоптики в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  11-13 мая на западе Казахстана пройдут ливневые дожди с грозами, возможен град и понижение температуры воздуха. Также кратковременные дожди с грозами ожидаются в северных и центральных регионах, сообщает «Казгидромет».

При этом температура воздуха постепенно будет повышаться до +22+27 градусов.

Сильные дожди с грозами, град и порывистый ветер также прогнозируется на юге и востоке Казахстана. Но днем здесь будет +20+32 градуса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com