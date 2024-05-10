Дождливые выходные прогнозируют синоптики в Казахстане

CentralAsia (KZ) - 11-13 мая на западе Казахстана пройдут ливневые дожди с грозами, возможен град и понижение температуры воздуха. Также кратковременные дожди с грозами ожидаются в северных и центральных регионах, сообщает «Казгидромет».

При этом температура воздуха постепенно будет повышаться до +22+27 градусов.

Сильные дожди с грозами, град и порывистый ветер также прогнозируется на юге и востоке Казахстана. Но днем здесь будет +20+32 градуса.

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