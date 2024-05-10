Около 115 тысяч трудовых мигрантов вернулись в Узбекистан с начала года

CentralAsia (UZ) - С начала года в Узбекистан из-за границы вернулись 115 тысяч трудовых мигрантов. Об этом говорилось на совещании у президента в пятницу, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В январе-марте вернулись 58 тысяч граждан, в апреле — 57 тысяч, а до конца года ожидается возвращение ещё 250−300 тысяч человек.

Президент подчеркнул, что вопрос занятости и доходов населения имеет первостепенное значение, и предупредил руководителей всех уровней, что нельзя «хромать» в этом вопросе.

По его словам, важно трудоустраивать вернувшихся из миграции и оказывать им помощь в решении социальных проблем.

Перед ответственными руководителями поставлена задача создать единую информационную платформу по миграции и интегрировать её с системой «махаллинской семёрки», чтобы помочь соотечественникам, которые работают за рубежом и оказались в сложной ситуации, трудоустроить их после возвращения.