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В Санкт-Петербурге автобус с двумя десятками пассажиров упал в реку, есть погибший. Видео

CentralAsia (CA) -  В центре Санкт-Петербурга автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Об этом сообщают СМИ.

По их данным, автобус на набережной врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду.

В полиции сообщили, что в автобусе находились около 20 человек. Сейчас на месте событий продолжается спасательная операция — людей эвакуируют из салона сначала на крышу и далее на сушу.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что один человек погиб и пятеро были госпитализированы. Водитель жив и задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции.

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