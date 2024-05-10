Кыргызстан и Таджикистан провели встречу после инцидента на границе

CentralAsia (TJ) - Представители приграничных, силовых и правоохранительных структур Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Согдийской областной администрации.

Встреча прошла участием председателей Дж. Расуловского района Согдийской области и Лейлекского района Баткенской области.

Стороны обсудили общие причины возникновения инцидента между гражданами и пограничными нарядами сторон, поведение местных жителей приграничья, занимающихся выпасом скота, и пути решения недопущения пограничных инцидентов на таджикско-кыргызской границе.

По итогам встречи принято совместное решение об организации работы на уровне местных органов власти по усилению разъяснительной работы среди населения по недопущению правонарушений на приграничных территориях и по реализации поставленных задач по поддержанию добрососедских отношений между местными жителями сторон.

Вечером 7 мая 2024 года пресс-служба ПС ГКНБ КР сообщила, что на кыргызско-таджикском участке госграницы 7 мая произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

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