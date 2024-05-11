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У побережья Курил произошло землетрясение
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано утром в субботу у побережья Курил, пишет РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 11 мая в 11.47 (3.47 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 278 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир. Очаг залегал на глубине 58 километров.

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