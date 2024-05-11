11 мая на площади Сухэ-Батора пройдет День Европы

CentralAsia (MNG) - В этом году Монголия и Евросоюз отмечают 35-летие установления дипломатических отношений.

В ходе мероприятия будет представлена культура и традиции стран-членов Европейского Союза, все желающие смогут попробовать национальные блюда, поиграть в веселые игры и посмотреть художественное представление. Кроме того, посетителям расскажут о возможности поездки в страны-члены Евросоюза и о том, как получить шенгенскую визу.

Граждане Монголии могут посетить штаб-квартиру Европейского Союза и получить информацию об образовательных стипендиях и программах обмена Erasmus+, а также встретиться с выпускниками для получения совета.

Более 70 стендов были подготовлены для того, чтобы в течение дня представить полезную информацию об уникальных традициях Европы, уникальной культуре, туризме, образовательных возможностях и продуктах.

Кроме того, на Дне Европы представят проекты и программы, реализуемые в Монголии и финансируемые Европейским Союзом и предприятиями.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения