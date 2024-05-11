ЕС и ПРООН сотрудничают в целях повышения квалификации и трудоустройства молодежи Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Прошло два года с момента запуска службы занятости «Профилирование» Программы развития ООН (ПРООН), финансируемой Европейским Союзом.

Флагманская служба занятости ПРООН «Профилирование» уже оказала поддержку более чем 20 000 соискателям работы на рынке труда, оказавшись особенно полезной для молодых людей, предоставляя персонализированные стратегии трудоустройства, консультации по вопросам карьеры, развитие навыков и поддержку в трудоустройстве.

Еще одной целью является придание приоритета инклюзивному образованию и развитию навыков. Обе организации инициировали двухлетнюю программу с инклюзивной учебной программой в Центре реабилитации, обучения и производства в Улан-Баторе для студентов с ограниченными возможностями.

Обнадеживающие результаты, о которых свидетельствует успешное трудоустройство многих выпускников и расширение программы на дополнительные учебные заведения, демонстрируют эффективный характер целенаправленных образовательных инициатив.

Молодые люди с ограниченными возможностями, в том числе те, кто страдает от проблем с психическим здоровьем, должны быть лучше интегрированы в экономику Монголии и занять свое законное место в обществе.

Третьим измерением совместных усилий ПРООН и ЕС является развитие предпринимательских навыков молодых людей. Предоставление им ресурсов и возможностей для предпринимательства – это не только инвестиции в индивидуальные мечты, но и важнейшая стратегия содействия инновациям, стимулирования экономического роста и построения устойчивого будущего для Монголии. Здесь они работают с ведущими учреждениями технического и профессионального образования и обучения (ТПОП) и реализуют программы обучения предпринимательству для воспитания следующего поколения бизнес-лидеров, включая в их образование необходимые предпринимательские навыки и навыки межличностного общения.

ЕС и ПРООН отметили: «Чтобы эффективно улучшить навыки и возможности трудоустройства молодежи Монголии, мы усердно работаем на местах, во всех регионах Монголии. Региональное развитие является ключом к предоставлению большего количества возможностей для молодежи и ограничению чрезмерной концентрации городов. Крайне важно улучшать знания, образование и навыки молодых людей, позволяя им активно способствовать социальному и экономическому развитию. Кроме того, важно привести навыки соискателей работы в соответствие с требованиями рынка труда».

источник: middleasiannews.com

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