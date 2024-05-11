В Питере автобус с 20 пассажирами упал в реку, число погибших выросло до 7. Видео с камер автобуса

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате падения автобуса в Мойку увеличилось до семи человек, сообщает Следственный комитет России.

По имеющимся пока данным, из-за аварии на Поцелуевом мосту погибли две женщины (41 год и 28 лет) и двое мужчин. Одному 37 лет, личность второго еще не установлена, на вид ему 30-40 лет.

Информация по еще троим погибшим пока неизвестна.

Пострадали пятеро: двое мужчин 65 лет и три женщины, из них две 60-летних остаются неизвестными для врачей.

Также в сети появились кадры с камеры, установленной внутри упавшего в реку автобусе в Санкт-Петербурге.

Водитель был в сознании и пытался вырулить, но безуспешно. Видео оборвалось на моменте, когда автобус падает в воду.

10 мая автобус на набережной врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду.

Как пишет портал «Канал 78», супруга водителя автобуса Рахматшоха Курбонова рассказала, что муж работал почти сутки.

«Ночью со смены пришёл в 2-3 часа ночи, а работал с пяти утра. Разбудили в половину 8 утра и заставили выйти на рейс», - сообщила женщина.

В настоящий момент Курбонов находится в больнице в состоянии средней тяжести. Его сопровождает полицейский конвой.