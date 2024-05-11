Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о признании права Палестины на полноправное членство в организации

CentralAsia (CA) - 10 мая Генеральная Ассамблея ООН собралась на чрезвычайную сессию по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в связи с «незаконными действиями Израиля на оккупированных палестинских территориях».

Как пишет пресс-служба организации, делегаты приняли предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию о членстве Палестины в ООН.

Документ расширяет права Палестины в Генеральной Ассамблее, но не наделяет его правом голосовать или выдвигать свою кандидатуру в органы Организации Объединенных Наций.

Генеральная Ассамблея, согласно уставу, не может предоставить статус полноправного члена в ООН – для этого нужна рекомендация Совета Безопасности. Совет же, напомним, на своем апрельском заседании не смог дать такую рекомендацию из-за вето США.

В принятой резолюции Генассамблея отмечает, что Палестина соответствует требованиям для получения членства, и рекомендует Совету Безопасности «пересмотреть этот вопрос положительно».

В 2012 году Генеральная Ассамблея постановила предоставить Палестине статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций, не являющегося членом Организации Объединенных Наций. До 2012 года Палестина имела только статус «наблюдателя» в Генеральной Ассамблее, но не как государство.

Новая резолюция, принятая в пятницу, предусматривает, среди прочего, право Государства Палестина на включение в список ораторов по пунктам повестки дня, не связанным с палестинскими и ближневосточными вопросами, право делать заявления от имени какой-либо группы, а также вносить предложения и поправки в документы. Эти положения вступят в силу со следующей, 79-й сессии, которая откроется 10 сентября 2024 года.

Резолюцию поддержали 143 страны, девять проголосовали против и 25 делегаций воздержались. Против проголосовали Аргентина, Венгрия, Израиль, Микронезия, Науру, Палау, Папуа Новая Гвинея, США, Чехия.



Приняв документ, Генеральная Ассамблея вновь подтвердила право палестинского народа на самоопределение, включая его право на его независимое Государство Палестина. Документ содержит призыв к возобновлению усилий по прекращению израильской оккупации, начавшейся в 1967 году. Делегаты ГА также вновь подтвердили «свою непоколебимую поддержку решения о создании двух государств Израилем и Палестиной, живущих бок о бок в мире и безопасности в пределах признанных границ, основанных на границах, существовавших до 1967 года».