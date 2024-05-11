Прогноз погоды на 12-14 мая в Узбекистане: Жара до +38°

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 12-14 мая по стране.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, 12-13 мая без осадков, 14 мая местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, 12-13 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 12 мая ночью 13-18°, днем 30-35°; 13 мая ночью 15-20°, днем 30-35°; 14 мая ночью 15-20°, днем 28-33°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 12-13 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 12 мая ночью 12-17°, днем 27-32°; 13 мая ночью 14-19°, днем 30-35°; 14 мая ночью 15-20°, днем 33-38°.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 12 мая ночью 9-14°, днем 23-28°; 13 мая ночью 12-17°, днем 27-32°; 14 мая ночью 15-20°, днем 30-35°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 12 мая ночью 11-16°, днем 26-31°; 13 мая ночью 14-19°, днем 30-35°; 14 мая ночью 14-19°, днем 33-38°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура 12 мая ночью 10-15°, днем 22-27°; 13 мая ночью 12-17°, днем 25-30°; 14 мая ночью 14-19°, днем 27-32°.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, 12 мая местами возможен кратковременный дождь. 13-14 мая без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура 12 мая ночью 5-10°, днем 13-18°; 13 мая ночью 7-12°, днем 15-20°; 14 мая ночью 10-15°, днем 20-25°.