Вторая волна половодья продолжается в Западно-Казахстанской области

CentralAsia (KZ) - Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 93% все они работают в штатном режиме, пишет Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Вторая волна половодья в регионе продолжается.

Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 768 см, за сутки он снизился на 6 см.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,32 млн кубометров воды в сутки.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.

Уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1088 см. За сутки он снизился на 8 см.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 84,6%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 53,2%. В регионе продолжается половодье. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме. В ходе попусков из Шульбинского водохранилища в реку Ертис, которые начались 10 апреля, сброшено 6,7 млрд кубометров воды.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами «Казводхоза». Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.

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