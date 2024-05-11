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Байден одобрил передачу Украине военной помощи на $400 млн

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до $400 млн.

Своим указом Байден делегирует государственному секретарю США полномочия на сокращение оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки с целью оказания помощи Украине на сумму до $400 млн.

Речь идет о предоставлении оружия со складов армии США, но его перечень пока не был обнародован.

По информации издания Politico, пакет содержит дополнительные ракеты к системам Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, машины с защитой от мин и засад (MRAP), противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

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