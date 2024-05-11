Байден одобрил передачу Украине военной помощи на $400 млн
- Азия и мир, политика
- 11:19, 11 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до $400 млн.
Своим указом Байден делегирует государственному секретарю США полномочия на сокращение оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки с целью оказания помощи Украине на сумму до $400 млн.
Речь идет о предоставлении оружия со складов армии США, но его перечень пока не был обнародован.
По информации издания Politico, пакет содержит дополнительные ракеты к системам Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, машины с защитой от мин и засад (MRAP), противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.
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