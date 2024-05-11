Мощнейшая магнитная буря за 20 лет вызвала во многих частях мира северное сияние

- Азия и мир, общество
- 11:29, 11 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Самая мощная магнитная буря за 20 лет привела к тому, что северное сияние можно было наблюдать от Тасмании до Британии, пишет AFP.
Энергетические компании, авиаперевозчики и спутниковые операторы получили от властей предупреждения о возможных сбоях, вызванных изменениями магнитного поля Земли.
Как пишет Би-би-си, на фото — пляж Кросби в Ливерпуле, откуда открывался великолепный вид на северное сияние.
В США его можно было видеть даже на юге — в Алабаме и северной Калифорнии. В России — даже в Ростове-на-Дону.
Источник - канал «Фобос».
Согласно ожиданиям ученых, в своем пике буря достигнет уровня не менее G4.33. При этом вероятность достижения ей уровня G5 оценивается в 15 процентов.
Солнечная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью.