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Мощнейшая магнитная буря за 20 лет вызвала во многих частях мира северное сияние
Предыстория: Сегодня Землю накроет самая сильная за 20 лет магнитная буря

CentralAsia (CA) -  Самая мощная магнитная буря за 20 лет привела к тому, что северное сияние можно было наблюдать от Тасмании до Британии, пишет AFP.

Энергетические компании, авиаперевозчики и спутниковые операторы получили от властей предупреждения о возможных сбоях, вызванных изменениями магнитного поля Земли.

Как пишет Би-би-си, на фото — пляж Кросби в Ливерпуле, откуда открывался великолепный вид на северное сияние.

В США его можно было видеть даже на юге — в Алабаме и северной Калифорнии. В России — даже в Ростове-на-Дону.

Источник - канал «Фобос».

Согласно ожиданиям ученых, в своем пике буря достигнет уровня не менее G4.33. При этом вероятность достижения ей уровня G5 оценивается в 15 процентов.

Солнечная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью.

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