Таджикистан и США подписали документ о внедрении системы отслеживания передвижения террористов

CentralAsia (TJ) - 8 мая 2024 года в здании генеральной прокуратуры Таджикистана состоялась встреча генпрокурора Рахмона Юсуфа Ахмадзода с послом США Мануэлем Микаллером. Об этом сообщает генпрокуратура РТ.

Во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с обменом информации по вызовам и угрозам, представляющим угрозу для безопасности обоих государств, защиты прав и интересов граждан двух стран, предотвращением и борьбой с проявлениями насильственного экстремизма и терроризма, киберпреступлениям, транснациональным организованным преступлениям и другие вопросы.

Вместе с тем, в ходе встречи был подписан Меморандум о намерении сотрудничества между Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан и Государственным департаментом Соединённых Штатов Америки по внедрению Системы сравнения и оценки персональных данных в целях регулирования передвижения террористов (PISCES).

Эта система позволяет отслеживать передвижение террористов с помощью обширного технологического наблюдения, а также оказывать помощь в их поимке и задержании.

Стороны договорились о продолжении двустороннего правового сотрудничества по различным направлениям.

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