Узбекистан отправит 150 тысяч мигрантов в страны с высоким уровнем дохода

CentralAsia (UZ) - С участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам обеспечения занятости в махаллях, упорядоченной организации трудовой миграции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По инициативе главы нашего государства во всех регионах внедряется Сайхунабадский опыт. Отмечалось, что за каждой махаллей закреплены руководители организаций экономического комплекса. Они адресно работают с малообеспеченными гражданами, содействуют росту доходов семей. На это направляются дешевые кредиты, субсидии и льготы. Вместе со специалистами агрокомплекса на приусадебных участках населения выращиваются доходные культуры.

Одной из важных задач является организованная и безопасная отправка граждан за рубеж для осуществления трудовой деятельности, обеспечение занятости мигрантов, вернувшихся домой. В связи с этим реформируется деятельность Агентства внешней трудовой миграции при Министерстве занятости. Во всех регионах внедряется принцип «работа за рубежом начинается с махалли».

Гражданам, не имеющим достаточной квалификации, будет предоставлено дополнительное обучение, они будут целенаправленно готовиться согласно требованиям зарубежных работодателей.

На этой основе планируется отправить 150 тысяч человек в страны с высоким уровнем дохода.

Особое внимание будет уделено гражданам, вернувшимся из трудовой миграции. На основе опыта Сайхунабада им будет оказана организационно-финансовая помощь в выращивании продукции на приусадебных участках и открытии бизнеса.