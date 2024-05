Российским силам, скорее всего, не удастся захватить Харьков, - ISW

CentralAsia (CA) - Российским силам, скорее всего, не удастся захватить город Харьков, если они будут стремиться к этому, пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своем анализе по состоянию 10 мая 2024 года, 9:15 вечера по восточному времени.

Крупномасштабные российские усилия по захвату города Харькова, скорее всего, потребуют от российских сил приоритизации других важнейших участков фронта и переброски значительного количества сил в район международной границы, что российские силы вряд ли сделают, учитывая давнюю цель российских военных - захват оставшейся части Луганской и Донецкой областей, пишет институт.

Основные выводы института:

Российские войска начали наступательную операцию вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области утром 10 мая и добились тактически значимых успехов. Российские войска, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции к северу от города Харькова, которая имеет ограниченные оперативные цели, но призвана достичь стратегического эффекта отвлечения украинской живой силы и материальных средств с других важнейших участков фронта на востоке Украины.

В ближайшие дни российские силы, вероятно, будут использовать свой тактический плацдарм на севере Харьковской области для активизации наступательных операций и проведения начальной фазы наступательных действий, которые, вероятно, направлены на оттеснение украинских сил от границы с Белгородской областью и продвижение к городу Харькову на расстояние выстрела из трубной артиллерии.

Однако ограниченные усилия, которые российские силы предпринимают в настоящее время, не дают оснований полагать, что российские силы немедленно приступят к широкомасштабной наступательной операции с целью охвата, окружения и захвата города Харькова.

Российские наступательные операции вдоль харьковской международной границы, вероятно, преследуют стратегическую цель притянуть и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы обеспечить российское продвижение в других районах восточной Украины.

Российские силы, вероятно, решили начать наступательные операции в районе международной границы, чтобы максимально эффективно использовать относительно короткое время, оставшееся до прибытия западной помощи на украинский фронт в больших масштабах.

Командующий украинскими сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в ближайшие два месяца война в Украине вступит в критическую фазу, и прокомментировал недавние российские успехи в районе Часова Яра и Авдеевки.

В ночь с 9 на 10 мая украинские войска нанесли удар с беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области, по которому украинские войска ранее нанесли удар в марте 2024 года.

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб заявил, что американские оборонные ведомства сотрудничают со SpaceX, чтобы остановить несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink в прифронтовых районах Украины.

Российские войска недавно незначительно продвинулись вперед в районе города Донецка и на границе Донецкой и Запорожской областей.