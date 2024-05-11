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Сенат США утвердил назначение Элизабет Руд послом США в Туркменистане

CentralAsia (TM) -  Сенат США утвердил назначение Элизабет Руд (Elizabeth Rood) чрезвычайным и полномочным послом США в Туркменистане, сообщает сайт верхней палаты.

3 августа 2022 года президент Джозеф Байден номинировал Элизабет Руд на должность посла США в Туркменистане.

Элизабет Руд родом из Северной Каролины и является высокопоставленным кадровым дипломатом в ранге советника-посланника. С 2022 по 2023 годы она занимала должность заместителя главы дипмиссии посольства США в России.

С июня 2019 года должность посла США в Туркменистане занимает Мэттью Стивен Климоу.

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