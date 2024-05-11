Япония уничтожит препараты от коронавируса на $2 млрд

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CentralAsia (CA) - Власти Японии намерены уничтожить крупный объем приобретенных ранее препаратов от COVID-19 на общую сумму около 300 млрд иен ($1,93 млрд), сообщило агентство Kyodo.

Речь идет о пероральных препаратах Xocova производства компании Shionogi, Lagevrio производства Merck.

В список также вошли таблетки Paxlovid, произведенные компанией Pfizer.

Этих препаратов хватило бы для 5,6 млн человек. Большая часть лекарств осталась неиспользованной и подлежит утилизации.

Ранее фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 по всему миру на фоне судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который она вызывает.

Позже появилась информация, что Минздрав Малайзии намерен потребовать от биофармацевтической компании AstraZeneca разъяснений касательно ее признаний о побочных эффектах вакцины против COVID-19.