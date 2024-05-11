Землю на архипелаге Шпицберген в Норвегии выставили на продажу за 300 млн евро

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CentralAsia (CA) - Последняя оставшаяся в частной собственности земля на архипелаге Шпицберген в Норвегии, «имеющая важное экологическое, научное и экономическое значение», выставлена на продажу за 300 миллионов евро, пишет Euronews.

Участок площадью 15 000 акров находится на полпути между Норвегией и Северным полюсом.

Глобальная консалтинговая компания по недвижимости Knight Frank, которая занимается маркетингом компании, владеющей 100% земли, заявила, что это «уникальная экологическая, филантропическая и природоохранная возможность».

Геополитическая конкуренция в регионе между США, Россией и Китаем ощутима, Россия активизировала военные операции в регионе. Кроме того, в Арктике активизировалось коммерческое судоходство. Уменьшение площади морского льда, которое связывают с изменением климата, открывает возможность для разработки большего количества природных ресурсов, включая нефть, газ и месторождения полезных ископаемых в Арктике.

Шпицберген имеет исключительное стратегическое значение, поскольку «по сути, является воротами в Арктику», - говорится в брошюре, где отмечается, что это место идеально подходит, например, для контроля навигации и воздушного движения в Северном Ледовитом океане.