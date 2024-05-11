Штормовое предупреждение: С 12 по 15 мая в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской области в связи ожидаемыми осадками

CentralAsia (KZ) - В период с 12 по 15 мая 2024 года в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской области в связи ожидаемыми осадками и с повышением температурного фона ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровней воды на реках, превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках.

Как отмечает Казгидромет, при этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

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