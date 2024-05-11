США заявили, что применение Израилем оружия в секторе Газа могло нарушить международное право

CentralAsia (CA) - 10 мая администрация Байдена заявила, что использование Израилем оружия, поставляемого США, могло нарушить международное гуманитарное право во время военной операции в Газе, что стало самой резкой критикой в адрес Израиля на сегодняшний день.

Однако администрация не стала давать окончательную оценку, заявив, что из-за хаоса войны в Газе она не может проверить конкретные случаи, когда использование этого оружия могло быть связано с предполагаемыми нарушениями.

Как пишет Reuters, эта оценка содержится в 46-страничном докладе Госдепартамента Конгрессу, который должен быть представлен в соответствии с новым меморандумом о национальной безопасности (МНБ), изданным президентом Джо Байденом в начале февраля.

Выводы могут привести к дальнейшему ухудшению отношений с Израилем в то время, когда союзники все больше расходятся во мнениях по поводу планов Израиля нанести удар по Рафаху, от чего Вашингтон неоднократно предостерегал.

Администрация Байдена уже приостановила поставку одного пакета вооружений, существенно изменив свою политику, и заявила, что США пересматривают другие, хотя и подтвердила долгосрочную поддержку Израиля.

В докладе Госдепартамента содержатся противоречия: В нем перечисляются многочисленные достоверные сообщения о причинении вреда гражданскому населению и говорится, что Израиль поначалу не сотрудничал с Вашингтоном в деле увеличения объема гуманитарной помощи анклаву. Но в каждом случае говорится, что он не может дать окончательную оценку тому, имели ли место какие-либо нарушения закона.

«Учитывая значительную зависимость Израиля от оборонных изделий американского производства, есть основания полагать, что оборонные изделия, подпадающие под НСМ-20, использовались израильскими силами безопасности с 7 октября в случаях, несовместимых с обязательствами по МГП или с установленной передовой практикой по смягчению ущерба гражданскому населению», - говорится в докладе Госдепартамента.

«Израиль не предоставил полной информации для проверки того, использовались ли американские оборонные изделия, подпадающие под NSM-20, в действиях, которые были обвинены в нарушении МГП или МГПЧ в Газе или на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме в период действия отчета», - говорится в сообщении.

В связи с этим администрация заявила, что по-прежнему считает заслуживающими доверия заверения Израиля в том, что он использует американское оружие в соответствии с международным правом.

Поведение израильских военных становится предметом все более пристального внимания в связи с ростом числа погибших и масштабов разрушений в секторе Газа.

Американские чиновники в Государственном департаменте разделились во мнениях по этому вопросу. В конце апреля агентство Reuters сообщило, что чиновники по меньшей мере четырех бюро ведомства выразили серьезную озабоченность поведением Израиля в Газе, приведя конкретные примеры, когда страна могла нарушить закон.

Правозащитная группа Amnesty International в конце апреля заявила, что поставляемое США Израилю оружие использовалось в «серьезных нарушениях» международного гуманитарного права и прав человека, подробно описав конкретные случаи гибели и ранения гражданских лиц и примеры незаконного применения смертоносной силы.

По последним данным, более 34 000 палестинцев были убиты в результате семимесячного нападения Израиля на сектор Газа.

Война началась 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на Израиль, убив 1200 человек и похитив 252 человека, из которых 133, по данным Израиля, остаются в плену в Газе.