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Коридор Украина-Россия – третий по числу мигрантов в мире, - МОМ
Беженцы из Украины
Беженцы из Украины
// УВКБ ООН/К. Мелцер

CentralAsia (CA) -  В структуре глобальной миграции произошли значительные изменения, включая рекордное число перемещенных лиц и значительный рост международных денежных переводов. Об этом говорится во Всемирном докладе о миграции 2024 года, представленном Международной организацией по миграции (МОМ).

В докладе говорится, что миграционный коридор, ведущий из Украины в Россию, является третьим по числу мигрантов в мире. Первое место занимает маршрут Мексика-США, второе – Сирия-Турция. На пятой позиции – миграционный коридор Россия-Украина.

Наибольшее число трудовых мигрантов находят работу в Южной, Северной и Западной Европе. Второе место – у Северной Америки, а замыкает тройку арабский регион.

В докладе подчеркивается, что международная миграция остается движущей силой развития человеческого потенциала и экономического роста, о чем свидетельствует более чем 650-процентный рост международных денежных переводов в период с 2000 по 2022 год – с 128 до 831 млрд долларов США в год. Этот рост продолжался несмотря на прогнозы многих аналитиков о значительном сокращении денежных переводов из-за пандемии COVID-19.

Из 831 млрд долларов США денежных переводов 647 млрд были отправлены мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода. Такие переводы составляют значительную часть ВВП этих стран, а в глобальном масштабе превышают прямые иностранные инвестиции в эти государства.

Несмотря на то, что международная миграция продолжает стимулировать развитие человеческого потенциала, проблемы сохраняются. По оценкам, число перемещенных лиц в результате вооруженных конфликтов, насилия, стихийных бедствий и других причин достигло самого высокого уровня за всю историю наблюдений – 117 млн человек.

Среди беженцев в мире преобладают граждане Сирии; украинцы и афганцы делят второе место.

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