В административном здании французской АЭС вспыхнул пожар

- Азия и мир, происшествия
- 17:43, 11 мая 2024
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CentralAsia (CA) - В административном здании действующей атомной электростанции «Сент-Альбан» во французском департаменте Изер на востоке страны произошел пожар, угрозы для самой АЭС нет, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу.
«Неопасный пожар произошел в пятницу вечером 10 мая на атомной электростанции «Сент-Альбан» … Затронуто административное здание», - говорится в сообщении телеканала.
Возгорание произошло поздно вечером в одном из офисов административного здания за пределами ядерной зоны, около 30 пожарных выехали на вызов, огонь был потушен около полуночи, передаёт BFMTV.
После этого была организована вентиляция помещений и наблюдение, на место выехали жандармы департамента для установления причины возникновения огня.
В феврале пожар также произошел на атомной электростанции «Шинон» в центральной части Франции, работа двух энергоблоков была приостановлена до дальнейших распоряжений. Сообщалось, что в одном из блоков по неустановленным причинам загорелся главный трансформатор.