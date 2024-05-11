В административном здании французской АЭС вспыхнул пожар

// BFMTV

CentralAsia (CA) - В административном здании действующей атомной электростанции «Сент-Альбан» во французском департаменте Изер на востоке страны произошел пожар, угрозы для самой АЭС нет, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу.

«Неопасный пожар произошел в пятницу вечером 10 мая на атомной электростанции «Сент-Альбан» … Затронуто административное здание», - говорится в сообщении телеканала.

Возгорание произошло поздно вечером в одном из офисов административного здания за пределами ядерной зоны, около 30 пожарных выехали на вызов, огонь был потушен около полуночи, передаёт BFMTV.

После этого была организована вентиляция помещений и наблюдение, на место выехали жандармы департамента для установления причины возникновения огня.

В феврале пожар также произошел на атомной электростанции «Шинон» в центральной части Франции, работа двух энергоблоков была приостановлена до дальнейших распоряжений. Сообщалось, что в одном из блоков по неустановленным причинам загорелся главный трансформатор.