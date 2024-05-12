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Президент Монголии в июне посетит Узбекистан с государственным визитом

CentralAsia (MNG) -  Это будет его второй визит в Узбекистан в качестве президента. Первый визит состоялся в сентябре 2022 года.

В Улан-Баторе министерства иностранных дел Узбекистана и Монголии провели политические консультации. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящий в июне государственный визит Президента Монголии в Узбекистан.

Делегацию Узбекистана возглавил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов, делегацию Монголии – заместитель главы МИД Монголии Амартувшин Гомбосурэн.

Обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-монгольского сотрудничества. Особое внимание было уделено ускорению реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также государственному визиту президента Монголии в Узбекистан в июне текущего года, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана.

Стороны пообещали реализовать имеющийся значительный потенциал для укрепления партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, были рассмотрены предложения по активизации культурно-гуманитарного и туристического обмена.

источник: middleasiannews.com

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