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- 10:55, 12 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства России.
В новом составе кабмина Денис Мантуров, курирующий промышленность, займет пост первого вице-премьера. Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко не вошли в состав предложенного Мишустиным Кабмина, они перейдут на другую работу.
Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин продолжат исполнять обязанности в качестве вице-премьеров;
В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера — кандидатом на этот пост предложен Виталий Савельев, возглавлявший Министерство транспорта.
Другие предложения:
- на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта;
- на должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова;
- на пост министра энергетики в новом составе правительства выдвинут губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев;
- на пост министра сельского хозяйства - Оксана Лут;
- на пост министра спорта - губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Российское правительство ушло в отставку сразу после инаугурации Владимира Путина 7 мая.
Мишустин возглавлял Кабинет министров с января 2020 года.