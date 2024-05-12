Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства России

CentralAsia (CA) - Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства России.

В новом составе кабмина Денис Мантуров, курирующий промышленность, займет пост первого вице-премьера. Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко не вошли в состав предложенного Мишустиным Кабмина, они перейдут на другую работу.

Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин продолжат исполнять обязанности в качестве вице-премьеров;

В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера — кандидатом на этот пост предложен Виталий Савельев, возглавлявший Министерство транспорта.

Другие предложения:

- на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта;

- на должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова;

- на пост министра энергетики в новом составе правительства выдвинут губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев;

- на пост министра сельского хозяйства - Оксана Лут;

- на пост министра спорта - губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Российское правительство ушло в отставку сразу после инаугурации Владимира Путина 7 мая.

Мишустин возглавлял Кабинет министров с января 2020 года.