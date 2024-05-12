Токаев подписал указ «О мерах по либерализации экономики»

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт подписал указ «О мерах по либерализации экономики».

Как сообщает 10 мая Акорда, указ разработан в рамках исполнения поручения главы государства, данного на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года и направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса.

Во-первых, предусмотрено создание при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Национального офиса по приватизации, который обеспечит выработку критериев государственных активов, подлежащих приватизации и формирование их перечня.

Во-вторых, предусмотрены меры по повышению самостоятельности, качества и независимости корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Казына» и его дочерних компаний, а также совершенствование осуществляемых ими закупочных процессов.

В-третьих, предусмотрен ряд конкретных мер в целях развития конкуренции на товарных рынках.

В-четвертых, предлагаются меры по дальнейшему совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур для открытия и ведения бизнеса. Так, предполагается упрощение и автоматизация (цифровизация) доступа потребителей к коммерческим услугам, предоставляемым квазигосударственными организациями, процедур получения технических условий и подключения к инженерным сетям.

Поручается предоставить возможность использования проектов, соответствующих передовым международным стандартам, для строительства объектов без обязательной разработки проектно-сметной документации по казахстанским стандартам.

В-пятых, отдельным блоком в указе выступает комплекс мероприятий, направленных на усиление защиты прав и законных интересов бизнеса, в том числе путем декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, согласования с прокурорами запретительно-ограничительных мер, инициируемых госорганами и др.

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