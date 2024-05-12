Ночью 4 российских области подверглись воздушной атаке

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CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток Украины совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации, пишет 12 мая Минобороны России.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены: две ОТР над территорией Белгородской области; три украинских БПЛА над территорией Брянской области; два БПЛА над территорией Липецкой области. Один БПЛА был перехвачен над территорией Волгоградской области.