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Ночью 4 российских области подверглись воздушной атаке
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток Украины совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации, пишет 12 мая Минобороны России.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены: две ОТР над территорией Белгородской области; три украинских БПЛА над территорией Брянской области; два БПЛА над территорией Липецкой области. Один БПЛА был перехвачен над территорией Волгоградской области.

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