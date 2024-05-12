Швейцарский исполнитель Nemo с песней «The Code» победил в конкурсе «Евровидение-2024»

CentralAsia (CA) - Швейцарский исполнитель Nemo с песней «The Code» занял первое место на «Евровидении-2024», пишет Би-би-си.

Второе место получила Хорватия, на третьем месте Украина.

Франция — четвертая. Израильская певица Эден Голан — на пятом месте.

Далее следуют Ирландия, Италия, Армения, Швеция, Португалия, Греция, Германия, Люксембург, Литва, Кипр, Латвия и так далее. Последнее, 25-е место, заняла Норвегия.

Победившая на конкурсе песня «The Code» рассказывает об опыте принятия собственной идентичности и небинарности.

Второе место занял исполнитель Baby Lasagna (Марко Пуришич) из Хорватии, а Украину на конкурсе представлял дуэт исполнительниц Alyona Alyona & Jerry Heil (Яна Шемаева и Алена Савраненко) с песней «Teresa & Maria».

Наивысшие 12 баллов им поставило жюри в Чехии и Молдовы, по 10 баллов они получили от Эстонии, Франции и Польши, отмечает «Интерфакс-Украина». После зрительского голосования страна переместилась с пятого на третье место.