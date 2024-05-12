Зеленский назвал точки на фронте, где ситуация остается особо напряженной

CentralAsia (CA) - «Сегодня в центре внимания, прежде всего, фронт - ситуация в наших регионах, где риски российских наступательных действий наиболее высоки», - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в соцсети.

Украинские оборонительные операции ведутся в Харьковской области, в районе сел Стрилеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Хатище, Плетеневка. Это приграничные села. Уже два дня украинские войска ведут там контратакующие действия, защищая украинскую территорию, сказал он.

«Особо напряженной остается ситуация и в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении — это Семеновка, Нетайлово. Ежедневно там происходит более 30 боевых столкновений. Это чрезвычайно сложно. Конечно, мы уделяем внимание и всем остальным направлениям наших оборонительных действий. Купянское, Лиманское, Сиверское, Краматорское, Времовское направления», - отметил он.

Сорвать наступательные намерения русских — задача номер один, подчеркнул он.