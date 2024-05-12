В Ташкенте решили не переносить столичный аэропорт
- Узбекистан, общество
- 11:44, 12 мая 2024
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CentralAsia (UZ) - Принято постановление Кабинета министров о признании утратившими силу некоторых постановлений правительства, пишет UzNews.
Документом отменяется с 1 сентября текущего года 493 решения, принятых с 1989 по 2023 годы.
В том числе отменено постановление от 24 июля 1992 года о переносе столичного аэропорта. Планировался перенос ташкентского аэропорта на земельный участок, расположенный в 45 километрах к юго-западу от города и в 12 километрах к северу от Чиназа.
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