Водитель упавшего автобуса в реку в Питере несколько дней не отдыхал. Следком задержал начальника автоколонны предприятия

CentralAsia (CA) - ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с гибелью людей в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку 10 мая 2024 года.

В качестве подозреваемого по уголовному делу о гибели людей в Санкт-Петербурге при падении автобуса в реку задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей, сообщает Следственный комитет России.

В соответствии с должностной инструкцией на него возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «Такси». «По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха», - подчеркивает Следком.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения.

10 мая автобус на набережной врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду. По последним данным, число погибших в результате падения автобуса в Мойку увеличилось до 7 человек.

Как сообщал портал «Канал 78», супруга водителя автобуса Рахматшоха Курбонова рассказала, что муж работал почти сутки.

«Ночью со смены пришёл в 2-3 часа ночи, а работал с пяти утра. Разбудили в половину 8 утра и заставили выйти на рейс», - сообщила женщина.