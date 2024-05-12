Сегодня водителю автобуса, упавшего в реку в Питере, изберут меру пресечения. Он сказал, что отказали тормоза

// Фонтанка

CentralAsia (CA) - Рахматшоха Курбонова, водителя упавшего в Мойку 10 мая автобуса, доставили в Октябрьский районный суд, где ему сегодня избирают меру пресечения, пишет «Фонтанка».

«Выглядит целым, стоит спокойно. На переносице пластырь. Говорит, что были проблемы с тормозами», - пишет издание.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в качестве подозреваемого по уголовному делу о гибели людей в Санкт-Петербурге при падении автобуса в реку задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей, сообщает Следственный комитет России.

В соответствии с должностной инструкцией на него возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «Такси». «По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха», - подчеркивает Следком.

По последним данным, в результате падения автобуса в реку Мойка погибло 7 человек.

Как стало известно, водитель автобуса работал почти сутки до аварии.

«Ночью со смены пришёл в 2-3 часа ночи, а работал с пяти утра. Разбудили в половину 8 утра и заставили выйти на рейс», - говорила его жена.