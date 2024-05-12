В российском Белгороде обрушился подъезд многоэтажки. Ранее 5 раз объявляли воздушную тревогу

CentralAsia (CA) - В российском Белгороде на улице Щорска обрушился подъезд многоэтажки, пишут паблики.

В Белгороде с начала дня пять раз объявляли воздушную тревогу.

По предварительной информации, рухнуло 10 этажей. Количество пострадавших неизвестно, под завалами остаются люди.

Белгород находится на границе с Украиной.

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