В российском Белгороде обрушился подъезд многоэтажки. Ранее 5 раз объявляли воздушную тревогу
- Азия и мир, происшествия
- 14:47, 12 мая 2024
- Просмотров: 919
CentralAsia (CA) - В российском Белгороде на улице Щорска обрушился подъезд многоэтажки, пишут паблики.
В Белгороде с начала дня пять раз объявляли воздушную тревогу.
По предварительной информации, рухнуло 10 этажей. Количество пострадавших неизвестно, под завалами остаются люди.
Белгород находится на границе с Украиной.
Место на карте:
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.