Более 300 человек погибло в результате разрушительных наводнений в Афганистане. Видео

CentralAsia (CA) - Наводнение в провинции Баглан в Афганистане унесло жизни более 300 человек, сообщает отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане.

В результате природного катаклизма разрушено более тысячи домов. В апреле в Афганистане начались сезонные дожди. До этого жертвы фиксировали еще в 10 провинциях страны.

🔴Breaking: Flash floods ravage #Afghanistan, killing more than 300 people in Baghlan and destroying more than 1000 houses.



This has been one of many floods over the last few weeks, due to unusually heavy rainfall. WFP is now distributing fortified biscuits to the survivors. pic.twitter.com/X4AaBW5TIC