В США умер мужчина, которому в марте пересадили свиную почку

CentralAsia (CA) - Американец, которому провели первую в мире операцию по трансплантации генно-модифицированной почки свиньи, умер в возрасте 62 лет, сообщает Assosiated Press.

Команда трансплантологов сообщила об отсутствии данных о точной причине смерти пациента Ричарда Слеймана. Предполагалось, что почка прослужит как минимум два года.

Слейман был первым живым реципиентом, которому пересадили почку свиньи. Процедура состоялась 21 марта. Его выписали из больницы спустя две недели, 4 апреля.

Главный врач сообщал, что у пациента отсутствуют признаки отторжения органа.