Гражданин Монголии выразил заинтересованность в покупке французского замка

CentralAsia (MNG) - Французский замок, когда-то принадлежавший семье Ротшильдов и королю Марокко, продается за 425 миллионов евро.

Chateau d’Armainvilliers — это особняк на 100 комнат с деревянным каркасом, расположенный на территории площадью 2500 акров.

Как стало известно Mansion Global, замок под Парижем, когда-то принадлежавший члену семьи Ротшильдов, а позже и королю Марокко, тихо продается за ошеломляющие 425 миллионов евро (452 миллиона долларов США).

Эта девятизначная цена делает Chateau d'Armainvilliers, примерно в 30 милях к востоку от Эйфелевой башни, одним из самых дорогих домов в мире, по мнению Игнаса Мьювиссена, консультанта по элитной недвижимости и соучредителя Whisper Auctions, который специализируется на внерыночные сделки с элитной недвижимостью. Он занимается продажей замка.

Согласно краткой истории здания в Архиве Ротшильдов, замок д’Арменвилье, занимающий территорию площадью около 2500 акров, начинался как средневековая крепость в 1100-х годах, а затем был частично разрушен во время Французской революции. Среди известных владельцев были знатная семья Рошфуко Дудовиль и Эдмон де Ротшильд, которые заменили замок и скупили дополнительные площади.

По словам Мьювиссена, Ротшильды продали Шато д’Арменвилье королю Марокко Хасану II в 1980-х годах.

В последний раз поместье переходило из рук в руки в 2008 году, когда после смерти короля Хасана II в 1999 году его сын взял на себя право собственности на поместье и продал его за 200 миллионов евро, сообщил Мьювиссен.

«Эта собственность, скорее всего, будет продана за кулисами», — сказал Мьювиссен, который намерен поделиться ею через свою сеть. «Большинство объектов недвижимости, которые мы продаем, шепотом; недвижимость меняет владельцев, в основном конфиденциальность».

Некоторые потенциальные клиенты уже проявили интерес, «в том числе один из Восточной Европы, трое из Азии и один из Монголии», сказал он.

Замок на 100 номеров может похвастаться тремя этажами с тремя лифтами, пятью салонами, 17 тематическими спальнями и современной кухней. В поместье есть множество удобств, таких как парикмахерская, хаммам, частная автостоянка, конюшни на 50 лошадей, жилье для сотрудников и 36 различных парковых построек. Замок до сих пор сохраняет большую часть внутреннего стиля в марокканском стиле.

источник: middleasiannews.com

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