Дипломат Монголии за развитие двусторонних экономических связей

CentralAsia (MNG) - Заместитель главы миссии Монголии Мөнхтушиг Лханаажав подчеркнул важность ускорения усилий, направленных на укрепление экономического сотрудничества между Пакистаном и Монголией.

Дипломат Монголии, выступая на встрече во время своего визита в Ассоциацию торговой промышленности Коранги (KATI), подчеркнул, что объем двусторонней торговли между обеими странами очень низок и необходимы срочные шаги для оживления двусторонних торговых отношений, говорится в опубликованном заявлении. здесь в пятницу.

Он сообщил, что темпы экономического роста Монголии впечатляют, и, по оценкам Всемирного банка, они могут вырасти с 5,6% до 6,2%.

Несмотря на то, что Монголия является относительно небольшой страной как по размеру, так и по населению, она может похвастаться быстрым экономическим развитием: общий объем торговли составляет 24 миллиарда долларов, включая экспорт на сумму 15 миллиардов долларов и импорт на 9 миллиардов долларов, добавил он.

Привлекая внимание к растущим торговым связям Монголии с Китаем, Мөнхтушиг призвал Пакистан использовать Китайско-Пакистанский экономический коридор (КПЭК) для укрепления экономических связей с Монголией. Он пригласил пакистанских инвесторов изучить возможности для инвестиций и двусторонней торговли в Монголии, заверив в полной государственной поддержке и льготах, особенно в хлопковой промышленности.

Президент KATI Джохар Кандхари поддержал это мнение и подчеркнул необходимость взаимных торговых визитов и продвижения торговли через местную валюту. Он также предложил организовать выставки отдельных стран для содействия двусторонней торговле.

Почетное консульство Монголии было официально открыто в Карачи, Пакистан. Гражданин Пакистана Надим Халид назначен почетным консулом Монголии. Он влиятельный предприниматель, возглавляющий крупную фармацевтическую отрасль страны.

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