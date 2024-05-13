Монголия отметила Национальный день посадки деревьев

Президент Монголии посадил дерево в парке «Лес дружбы»

CentralAsia (MNG) - 11 мая Монголия отметила Национальный день посадки деревьев. Он призван повысить осведомленность общества о важности озеленения, а также улучшения качества воздуха и борьбы с опустыниванием.

«Среди многих способов борьбы с изменением климата посадка деревьев является наиболее эффективным. Посадка деревьев -- это то, что каждый может сделать для себя, своих близких и внести свой вклад в создание лучшего мира», — заявил президент Монголии Хурэлсух Ухнаа на церемонии открытия Национального дня посадки деревьев.

Общенациональная кампания по посадке не менее 1 млрд деревьев к 2030 году была официально запущена в октябре 2021 года, когда Хурэлсух Ухнаа заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что его страна намерена бороться с опустыниванием и климатическими изменениями.

Национальный день посадки деревьев отмечается в Монголии ежегодно во вторую субботу мая и октября с 2010 года.

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