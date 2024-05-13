Монгольские компании заинтересованы в выходе на рынок Узбекистана

CentralAsia (MNG) - 9 мая 2024 года представители монгольского бизнеса провели деловую встречу с представителями узбекской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобуром Усмановым, находящейся с официальным визитом в Монголии.

Стороны обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Узбекистаном.

Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобур Усманов подчеркнул важность расширения торгово-экономического сотрудничества с Монголией, заявив, что это является приоритетом двусторонних отношений между двумя странами. Кроме того, он подчеркнул важность инвестиционных вопросов и привел в качестве примера Астанинский инвестиционный форум. На этом форуме участники из 97 стран подписали инвестиционные соглашения на общую сумму 27 миллиардов долларов США.

На деловой встрече Монголия-Узбекистан представители монгольских компаний, таких как ООО «Монгол Базалт», ООО «Tavan Bogd Solutions», ООО «MCS Investment», представили свои проекты сотрудничества. Они также заинтересованы в выходе на рынок Узбекистана.

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