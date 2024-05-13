Монголия откроет прямые рейсы в пять городов Южной Кореи

CentralAsia (MNG) - Министерство дорожного и транспортного развития Монголии поставило цель «Доступные билеты – доступные рейсы» в секторе гражданской авиации.

В этом году министерство намерено перевезти 2,2 миллиона пассажиров по воздуху, заключить новое соглашение о воздушном сообщении, а также увеличить частоту и количество прямых рейсов. 10 мая южнокорейская компания Jin Air Co. Ltd. открыла первый рейс Муан – Улан-Батор, который приземлился в международном аэропорту Чингисхан.

В результате теперь возможны прямые рейсы из Монголии в пять городов Республики Корея — Сеул, Пусан, Тэгу, Чхонджу и Муан. Расписание включает 27 еженедельных рейсов между Улан-Батором и Сеулом и 22 в обратном направлении. Кроме того, между Улан-Батором и Пусаном совершается 5 еженедельных рейсов, а также до 15 еженедельных рейсов в Муан, Тэгу и Чхонджу. Все эти рейсы запланированы с неограниченным количеством мест.

Jin Air будет выполнять рейсы между Муаном и Улан-Батором до сентября 2024 года. Эти рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. Вылет из международного аэропорта Муан запланирован на 21:30 по местному времени и прибытие в Улан-Батор в 12:30. Обратные рейсы вылетят из Улан-Батора в 1:30 утра и прибудут в Муан в 5:50 утра.

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