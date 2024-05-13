В Монголии увеличилось количество предприятий по разведению деревьев

CentralAsia (MNG) - Офис президента Монголии и Департамент лесного хозяйства предоставили информацию о реализации и ходе реализации национальной кампании «Миллиард деревьев», Национальном дне посадки деревьев этой весной и предстоящих работах. В рамках Национального дня посадки деревьев были организованы мероприятия по всей стране, а основная программа прошла 11 мая в парке «Лес Дружбы» в районе Дамбадаржаа.

Ежегодный Национальный день посадки деревьев продлится в течение месяца или до 31 мая. Кроме того, перед площадью Свободы, Тэнгэр Плазой и парком в Дамбадаржаа организуется выставка-продажа древесных растений.

Генеральный директор Департамента леса Оюунсанаа Бямбасурэн представил информацию о ходе реализации акции «Миллиард деревьев». К концу 2023 года в стране было посажено 41,5 миллиона деревьев. Как упоминалось выше, на момент запуска программы 306 государственных учреждений и организаций за последние три года сажали деревья в восьми местах, что увеличилось до 452 организаций. Таким образом, саженцы деревьев и запасы увеличились на 40 процентов.

Помимо посадки новых деревьев, проводится много работ в области охраны существующего леса. Оюунсанаа сообщил: «В 2022 году паразиты обитали на 730 тысячах гектаров земли. В этом году мы работаем против этого, будет уничтожено паразиты на 330 тысяч гектаров земли. Программа действий правительства ставит целью увеличить площадь лесов до 8,6 процента от общей территории».

Пресс-секретарь президента Монголии Золбаяр Өлзийбаяр заявил: «После объявления программы или кампании экономическая ситуация во всем мире стала сложной из-за вспышки Covid-19. Но теперь, когда ситуация восстановилась, результаты этого года будут более интенсивными, чем в предыдущие два-три года. Мы также планируем построить агропарки и агролесомелиорации в четырех местах страны».

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