Окончательно утвержден образец избирательного бюллетеня

CentralAsia (MNG) - Генеральный избирательный комитет утвердил модель избирательного бюллетеня, который состоит из двух частей: 48 членов пропорционально и 78 членов по большинству.

На сегодняшний день зарегистрировались 23 партии, две коалиции и 77 независимых кандидатов, которые будут участвовать в выборах. Избирательные комиссии созданы в 330 сомонах аймаков и столице Улан-Баторе. Готовится к созданию 2296 единиц.

Жалобы на незаконную предвыборную рекламу поступают от граждан. Если партии и коалиции будут проводить незаконную рекламу, они будут нести ответственность, например, за отказ в регистрации или отмену регистрации. Сотрудники полиции работают в составе генеральных комитетов, поэтому они вполне способны преследовать по закону незаконную рекламу.

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